Виктор Козлов рассказал, в чём прибавил «Салават Юлаев» за время его работы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, в чём прибавил уфимский клуб за время его работы.

— В чём прибавила команда за время вашей работы?

— Это целый процесс. Что бы ребятам ни говорили, что в плей-офф нужно играть вот так и так, пока не пройдёшь это сам, не поймёшь. А сейчас они уже знают, что здесь кровь из носа нужно выводить шайбу или ловить шайбу на себя или держать шайбу в зоне атаки. Ребята набираются опыта.

— В третьем периоде ненужное удаление, как так получилось?

— Немного не разобрались со сменами.

— Были уверены в офсайде, когда брали запрос?

— Был уверен в ребятах, которые это смотрят. И они были уверены, что там офсайд. Они, конечно, переживали, но ребята молодцы, чётко разобрали ситуацию.

— Может выбить из игрового тонуса то, что до следующей серии много времени?

— У нас не так много времени, нам бы сейчас вздохнуть, воздуха набрать.

— Какая была установка на третий период?

— Продолжать работать, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.