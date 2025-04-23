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Виктор Козлов рассказал, в чём прибавил «Салават Юлаев» за время его работы

Виктор Козлов рассказал, в чём прибавил «Салават Юлаев» за время его работы
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, в чём прибавил уфимский клуб за время его работы.

— В чём прибавила команда за время вашей работы?
— Это целый процесс. Что бы ребятам ни говорили, что в плей-офф нужно играть вот так и так, пока не пройдёшь это сам, не поймёшь. А сейчас они уже знают, что здесь кровь из носа нужно выводить шайбу или ловить шайбу на себя или держать шайбу в зоне атаки. Ребята набираются опыта.

— В третьем периоде ненужное удаление, как так получилось?
— Немного не разобрались со сменами.

— Были уверены в офсайде, когда брали запрос?
— Был уверен в ребятах, которые это смотрят. И они были уверены, что там офсайд. Они, конечно, переживали, но ребята молодцы, чётко разобрали ситуацию.

— Может выбить из игрового тонуса то, что до следующей серии много времени?
— У нас не так много времени, нам бы сейчас вздохнуть, воздуха набрать.

— Какая была установка на третий период?
— Продолжать работать, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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