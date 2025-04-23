Козлов: гол «Спартака» в раздевалку — непростой момент. У ребят ноги не бежали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гол «Спартака» (3:2) на последней минуте второго периода седьмого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— «Спартак» в третьем периоде доминировал, почему перешли на оборону?

— Потому что очень важно хорошо начинать периоды и хорошо заканчивать. Гол в раздевалку – это психологически непростой момент. Было тяжело, у ребят ноги не бежали, боялись играть с шайбой. Но когда «Спартак» сравнял, я бы хотел отметить, как ребята заиграли с шайбой, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».