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Козлов — о замене Самонова по ходу серии: бросили Вязового сразу под танки

Козлов — о замене Самонова по ходу серии: бросили Вязового сразу под танки
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал своё решение заменить стартового голкипера по ходу серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком». Серию начинал голкипер Александр Самонов, затем стартовым вратарём стал Семён Вязовой.

— Решение поменять Самонова на Вязового по ходу серии далось сложно?
— Непростой вопрос. Получается, под танки его сразу бросили, под важные матчи. Но хвалить не буду, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

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