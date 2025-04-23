Козлов — о замене Самонова по ходу серии: бросили Вязового сразу под танки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал своё решение заменить стартового голкипера по ходу серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком». Серию начинал голкипер Александр Самонов, затем стартовым вратарём стал Семён Вязовой.

— Решение поменять Самонова на Вязового по ходу серии далось сложно?

— Непростой вопрос. Получается, под танки его сразу бросили, под важные матчи. Но хвалить не буду, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».