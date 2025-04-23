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Козлов — об эмоциях: игроки «Салавата» не знают, где у них границы, и меня это радует

Козлов — об эмоциях: игроки «Салавата» не знают, где у них границы, и меня это радует
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2), благодаря которой уфимский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Откуда черпали эмоции?
— Видимо, они не знают, где у них границы, и меня это радует. Они думают, что уже коснулись дна, а они ещё достают эту воду из колодца.

— Насколько вам было рискованно дать шанс Жаровскому?
— Не стушевался, не боится играть с шайбой. Остальные аспекты не хочу затрагивать, не надо ему петь дифирамбы, ему ещё расти и расти. Но он помогал ребятам, которые играли, дал им время передохнуть. Он качественно играл, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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