Козлов — об эмоциях: игроки «Салавата» не знают, где у них границы, и меня это радует

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2), благодаря которой уфимский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

— Откуда черпали эмоции?

— Видимо, они не знают, где у них границы, и меня это радует. Они думают, что уже коснулись дна, а они ещё достают эту воду из колодца.

— Насколько вам было рискованно дать шанс Жаровскому?

— Не стушевался, не боится играть с шайбой. Остальные аспекты не хочу затрагивать, не надо ему петь дифирамбы, ему ещё расти и расти. Но он помогал ребятам, которые играли, дал им время передохнуть. Он качественно играл, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.