Козлов: два сезона «Салават» вылетал в первом раунде. Мы проделали такой путь…

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил свой первый в карьере выход в полуфинал Кубка Гагарина. В предыдущие два сезона уфимский клуб под руководством специалиста вылетал в первом раунде плей-офф.

— Это ваш первый полуфинал в тренерской карьере, какие эмоции испытываете?

— Очень приятно, не буду скрывать, что мы с командой проделали такой путь. Два сезона вылетали в первом раунде, а сейчас видно, что ребята повзрослели, помудрели, набрались опыта и играют по-другому. Они все грызлись, верили, бились. Я получаю удовольствие от того, что пацаны сплотились.

— Что позволило исключить лишние ошибки в последних матчах?

— Мы помнили, что 1-3 проигрываем и у нас нет права на ошибку, и немного перестроили тактику. «Спартак» мастеровито нас обрезал, эти контратаки были очень опасными, мы передавали им инициативу. Скорректировали эти моменты и играли аккуратнее, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.