«Должны были решать вопрос дома». Жамнов — о поражении «Спартака» в серии после 3-1

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал вылет из плей-офф после поражения от «Салавата Юлаева» в седьмом матче серии со счётом 2:3. По ходу серии красно-белые вели со счётом 3-1.
— Каковы факторы такого результата – вели 3-1, и 3-4 в итоге?
— Разберёмся, нужно время, чтобы всё проанализировать. Отдали инициативу, ведя в серии. Должны были решать вопрос дома, в прошлом матче. К сожалению, всё перешло в седьмой матч. Надо отдать должное сопернику, ребята бились, провели хорошую серию. Здесь и моя ошибка как тренера, те вещи, которые говорил ребятам, наверное, до конца не дошли. Наверное, ментально не готовы к некоторым моментам, когда много напряжения в игре, и мы теряемся.
— Фактор кубкового опыта сказался?
— Конечно, сказывается, кривить душой не надо. Но надо отдать должное ребятам, что они бились, старались. Серия была интересной и тяжёлой. Опыта нам и не хватило в концовке», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 апреля 2025
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