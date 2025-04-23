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«Должны были решать вопрос дома». Жамнов — о поражении «Спартака» в серии после 3-1

«Должны были решать вопрос дома». Жамнов — о поражении «Спартака» в серии после 3-1
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал вылет из плей-офф после поражения от «Салавата Юлаева» в седьмом матче серии со счётом 2:3. По ходу серии красно-белые вели со счётом 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Каковы факторы такого результата – вели 3-1, и 3-4 в итоге?
— Разберёмся, нужно время, чтобы всё проанализировать. Отдали инициативу, ведя в серии. Должны были решать вопрос дома, в прошлом матче. К сожалению, всё перешло в седьмой матч. Надо отдать должное сопернику, ребята бились, провели хорошую серию. Здесь и моя ошибка как тренера, те вещи, которые говорил ребятам, наверное, до конца не дошли. Наверное, ментально не готовы к некоторым моментам, когда много напряжения в игре, и мы теряемся.

— Фактор кубкового опыта сказался?
— Конечно, сказывается, кривить душой не надо. Но надо отдать должное ребятам, что они бились, старались. Серия была интересной и тяжёлой. Опыта нам и не хватило в концовке», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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