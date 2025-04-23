Жамнов: чему должен научиться «Спартак»? Проходить второй раунд

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил поражение в серии второго раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3-4).

— В этой серии было несколько нелепо пропущенных шайб – это тоже от нервов?

— Теряется концентрация в концовке игрового отрезка. Этот опыт придёт к ребятам, мы первый раз играем седьмой матч. Была видна нервозность у некоторых ребят, конечно, это сказалось на игре. Проанализирую попозже весь сезон, поговорим ещё с ребятами.

— Не хватало рабоче-крестьянских голов?

— Не хватало.

— Чему должен научиться «Спартак» по итогу этой серии?

— Чему должен научиться? Проходить второй этап», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.