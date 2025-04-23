Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: чему должен научиться «Спартак»? Проходить второй раунд

Жамнов: чему должен научиться «Спартак»? Проходить второй раунд
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил поражение в серии второго раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— В этой серии было несколько нелепо пропущенных шайб – это тоже от нервов?
— Теряется концентрация в концовке игрового отрезка. Этот опыт придёт к ребятам, мы первый раз играем седьмой матч. Была видна нервозность у некоторых ребят, конечно, это сказалось на игре. Проанализирую попозже весь сезон, поговорим ещё с ребятами.

— Не хватало рабоче-крестьянских голов?
— Не хватало.

— Чему должен научиться «Спартак» по итогу этой серии?
— Чему должен научиться? Проходить второй этап», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в седьмом матче и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android