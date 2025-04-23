Жамнов: не снимаю с себя ответственность, но «Спартак» ещё сырой для больших задач

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что пока команда не готова к завоеванию Кубка Гагарина.

— Почему сделали ставку на Загидулина?

— У нас есть тренер вратарей, я ему доверяю. Мы смотрели по функционалу, по моментам в игре, что лучше на данном этапе. Выбор пал на него, и винить его никто не собирается, это поражение не его, а всей команды. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Он давал нам шанс выиграть в каждом матче, хорошо провёл серию.

— Какие были мысли, когда счёт стал 2:2?

— Мысли были нормальные, это плей-офф. Надо было просто делать те вещи, которые просили. Победный гол уфимцев – это чисто наши недоработки, ошибки в обороне.

— Удовлетворены прогрессом молодым ребят в обороне?

— Ясно, что опыта не так много. В стрессовых ситуациях они иногда теряются и принимают ненужные решения. Надо потерпеть, команда движется в правильном направлении. Строить иллюзии, что за два года можно создать команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина… Это неправда. Я с себя не снимаю ответственности за проигранную серию, но я вижу, что мы ещё сырые для больших задач. Кто-то со мной согласится, кто-то нет, но говорю как есть», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.