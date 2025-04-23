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Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в серии с «Салаватом»

Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в серии с «Салаватом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило красно-белым в серии с «Салаватом Юлаевым» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Не кажется ли вам, что «Спартаку» не хватило более самоотверженной игры в обороне, как была у «Салавата» сегодня?
— Рабочих голов не хватило – агрессии, лезть на ворота, добивания. Моменты были, хорошие, но «доесть» отскок, подобрать отбор – этого не хватило. Много моментов, когда мы просто стояли и смотрели, искали шайбу.

— Не было мысли сыграть вторым номером, от обороны?
— Для этого нужна хорошая оборона (смеётся).

— Сегодня агрессии в атаке не хватало?
— Агрессии в концовке, может, не хватало. В принципе, ребята чуть перестроились, но, когда есть нервозность, это сказывается на контроле шайбы. Наверное, опыта чуть-чуть не хватает нам ещё.

— Какие эмоции испытали, когда не засчитали гол при счёте 1:2? Не было упадка эмоций?
— Нет, ребята нормально отреагировали. Мы чуть-чуть начали контролировать ход игры и после этого забили второй гол. Наверное, надо было сыграть чуть строже в обороне, но это чисто наши ошибки», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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