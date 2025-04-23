Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в серии с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило красно-белым в серии с «Салаватом Юлаевым» (3-4).

— Не кажется ли вам, что «Спартаку» не хватило более самоотверженной игры в обороне, как была у «Салавата» сегодня?

— Рабочих голов не хватило – агрессии, лезть на ворота, добивания. Моменты были, хорошие, но «доесть» отскок, подобрать отбор – этого не хватило. Много моментов, когда мы просто стояли и смотрели, искали шайбу.

— Не было мысли сыграть вторым номером, от обороны?

— Для этого нужна хорошая оборона (смеётся).

— Сегодня агрессии в атаке не хватало?

— Агрессии в концовке, может, не хватало. В принципе, ребята чуть перестроились, но, когда есть нервозность, это сказывается на контроле шайбы. Наверное, опыта чуть-чуть не хватает нам ещё.

— Какие эмоции испытали, когда не засчитали гол при счёте 1:2? Не было упадка эмоций?

— Нет, ребята нормально отреагировали. Мы чуть-чуть начали контролировать ход игры и после этого забили второй гол. Наверное, надо было сыграть чуть строже в обороне, но это чисто наши ошибки», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.