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Жамнов ответил на вопрос, станет ли для него мотивацией поражение в серии от «Салавата»

Жамнов ответил на вопрос, станет ли для него мотивацией поражение в серии от «Салавата»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос, станет ли для него мотивацией поражение в серии от «Салавата Юлаева» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— «Спартак» при вас добился определённых успехов. После таких серий не будет разочарований в тренерской работе или для вас это станет мотивацией?
— Посмотрим, время покажет.

— У вас хорошо серия шла, последние три поражения – два в овертайме и сегодня в концовке. Не кажется, что в хоккейном плане эту серию никто не проиграл?
— Вы поймите правильно… Я не упрекаю своих ребят, они бились, старались. Но как тренер я вижу, что, ведя 3-1, все игры были тяжёлыми, в каких-то играх мы и по броскам лучше играли. Но это всё статистика на бумаге, а на деле игра проиграна. В ключевых моментах не хватало того, где нам надо усилить свою игру.

— Блестящий резерв в «Химике» не стал одной из составляющих успеха в этом сезоне?
— Структура работает – и у академии хороший прогресс, и молодёжка играет здорово, и «Химик» вышел в полуфинал. Молодёжь у нас есть, перспективная, это наше будущее. Посмотрим, как дальше всё будет складываться, но вертикаль работает и даёт плоды, это большой плюс для «Спартака».

— Какие мысли были, когда увидели, что Ливо нет в составе?
— У меня никаких мыслей не было. Главное, чтобы ребята правильно реагировали. Мне легче играть, когда против тебя выходит самый сильный состав, там и настрой другой. Когда я сам играл, для меня было интересно играть против сильнейших», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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