«Не все верили в нас». Нападающий «Салавата» — о камбэке с 1-3 в серии со «Спартаком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал победу в серии со «Спартаком». По ходу серии уфимский клуб уступал со счётом 1-3.

— Отыгрались в серии с 1-3. Какие чувства?

— Сейчас как будто не всё понимаешь, … такие эмоции, блин! Очень тяжело. Как будто даже ноги подкашиваются. Не понимаешь даже. Это большой труд — физический и моральный. Было непросто. Не все, наверное, верили в нас. Но наши болельщики, которые сегодня пришли, — я слышал каждого. Было непросто, но они давали нам энергию, спасибо им большое! — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.