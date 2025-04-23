«Не все верили в нас». Нападающий «Салавата» — о камбэке с 1-3 в серии со «Спартаком»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал победу в серии со «Спартаком». По ходу серии уфимский клуб уступал со счётом 1-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
— Отыгрались в серии с 1-3. Какие чувства?
— Сейчас как будто не всё понимаешь, … такие эмоции, блин! Очень тяжело. Как будто даже ноги подкашиваются. Не понимаешь даже. Это большой труд — физический и моральный. Было непросто. Не все, наверное, верили в нас. Но наши болельщики, которые сегодня пришли, — я слышал каждого. Было непросто, но они давали нам энергию, спасибо им большое! — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
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