Сучков — о седьмом матче со «Спартаком»: каждый игрок «Салавата» одно место рвал
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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (3:2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
— Что чувствовали сегодня, когда «Спартак» всё же сравнял счёт в матче?
— Это вообще самый непростой момент в игре, наверное. Мы просто придерживались плана. Всё, что делали весь сезон, постарались воплотить на льду. Придерживались плана. Каждый, кто выходил, просто, как говорится, одно место рвал, хотел сделать всё для болельщиков, для семей и для всех наших родных. И мы вытащили [этот матч], — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
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