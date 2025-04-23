Сучков — о седьмом матче со «Спартаком»: каждый игрок «Салавата» одно место рвал

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (3:2).

— Что чувствовали сегодня, когда «Спартак» всё же сравнял счёт в матче?

— Это вообще самый непростой момент в игре, наверное. Мы просто придерживались плана. Всё, что делали весь сезон, постарались воплотить на льду. Придерживались плана. Каждый, кто выходил, просто, как говорится, одно место рвал, хотел сделать всё для болельщиков, для семей и для всех наших родных. И мы вытащили [этот матч], — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.