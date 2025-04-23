Форвард «Салавата» рассказал, какими словами Виктор Козлов мотивировал команду

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал, какими словами главный тренер Виктор Козлов мотивировал команду по ходу серии со «Спартаком» (4-3).

— Как пока оцените свою игру в этом плей-офф?

— Тяжело свою игру отмечать, потому что каждый делает одну вещь, одну работу. Не хочу как-то о себе говорить. Может, со стороны виднее.

— Какими словами в ходе этой серии Виктор Козлов мотивировал команду?

— Да на самом деле были простые слова — придерживаться плана. Он верил в каждого, и это чувствовалось. Эта энергия чувствовалась. Тут даже не надо было слов, все всё понимали, — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.