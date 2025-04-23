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Форвард «Салавата» рассказал, какими словами Виктор Козлов мотивировал команду

Форвард «Салавата» рассказал, какими словами Виктор Козлов мотивировал команду
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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал, какими словами главный тренер Виктор Козлов мотивировал команду по ходу серии со «Спартаком» (4-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Как пока оцените свою игру в этом плей-офф?
— Тяжело свою игру отмечать, потому что каждый делает одну вещь, одну работу. Не хочу как-то о себе говорить. Может, со стороны виднее.

— Какими словами в ходе этой серии Виктор Козлов мотивировал команду?
— Да на самом деле были простые слова — придерживаться плана. Он верил в каждого, и это чувствовалось. Эта энергия чувствовалась. Тут даже не надо было слов, все всё понимали, — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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