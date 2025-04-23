Легионер «Салавата» со смехом ответил на вопрос, с кем предпочёл бы сыграть в полуфинале

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал со смехом ответил на вопрос, с кем предпочёл бы сыграть в полуфинале Кубка Гагарина. Уфимский клуб в 1/2 финала сыграет с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

— Сегодня определится ваш следующий соперник — «Авангард» или «Локомотив». С кем предпочли бы сыграть?

— (Смеётся) Нет никаких предпочтений. С кем бы ни пришлось играть, мы должны двигаться дальше, вперёд, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в четвертьфинале плей-офф КХЛ обыграл «Спартак» в серии из семи матчей.