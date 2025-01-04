«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме 7-го матча и вышел в 1/2 финала КГ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой ярославского клуба со счётом 3:2 во втором овертайме. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Первый период прошёл при подавляющем преимуществе «Локомотива», который обрушил град бросков на ворота «Авангарда». В результате на 12-й минуте нападающий Александр Радулов открыл счёт с передач Максима Шалунова и Мартина Герната. В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество благодаря голу Егора Сурина. На 49-й минуте защитник «Авангарда» Евгений Кулик сократил отставание в счёте. За две с половиной минуты до конца третьего периода при игре с шестым полевым игроком «Авангарду» удалось сравнять счёт. Отличился Константин Окулов. Встреча перешла в овертайм, где победу праздновали хоккеисты «Локомотива». Победную шайбу во втором овертайме забросил Байрон Фрейз.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с «Салаватом Юлаевым».