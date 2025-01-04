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Локомотив — Авангард, результат седьмого матча 23 апреля 2025, счет 3:2 2ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме 7-го матча и вышел в 1/2 финала КГ
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой ярославского клуба со счётом 3:2 во втором овертайме. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

Первый период прошёл при подавляющем преимуществе «Локомотива», который обрушил град бросков на ворота «Авангарда». В результате на 12-й минуте нападающий Александр Радулов открыл счёт с передач Максима Шалунова и Мартина Герната. В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество благодаря голу Егора Сурина. На 49-й минуте защитник «Авангарда» Евгений Кулик сократил отставание в счёте. За две с половиной минуты до конца третьего периода при игре с шестым полевым игроком «Авангарду» удалось сравнять счёт. Отличился Константин Окулов. Встреча перешла в овертайм, где победу праздновали хоккеисты «Локомотива». Победную шайбу во втором овертайме забросил Байрон Фрейз.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с «Салаватом Юлаевым».

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