«Авангард» сравнял счёт в концовке седьмого матча серии с «Локомотивом» при игре вшестером

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду омский «Авангард». Встреча перешла в овертайм при счёте 2:2.

За две с половиной минуты до конца третьего периода при игре с шестым полевым игроком «Авангарду» удалось сравнять счёт. Отличился Константин Окулов. Встреча перешла в овертайм.

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Отметим, что победитель этого матча в 1/2 финала Кубка Гагарина встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».