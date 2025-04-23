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«Авангард» сравнял счёт в концовке седьмого матча серии с «Локомотивом» при игре вшестером

«Авангард» сравнял счёт в концовке седьмого матча серии с «Локомотивом» при игре вшестером
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду омский «Авангард». Встреча перешла в овертайм при счёте 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Овертайм
2 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)    

За две с половиной минуты до конца третьего периода при игре с шестым полевым игроком «Авангарду» удалось сравнять счёт. Отличился Константин Окулов. Встреча перешла в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что победитель этого матча в 1/2 финала Кубка Гагарина встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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