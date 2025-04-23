«Чувствую себя просто великолепно!» Канадский форвард «Салавата» — о камбэке с 1-3

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценил волевую победу уфимского клуба в серии со «Спартаком» (4-3). «Салават Юлаев» стал шестой командой в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшей серию плей-офф, уступая по её ходу со счётом 1-3.

— Такая героическая победа. Что чувствуете прямо сейчас?

— Чувствую себя просто великолепно! Такая волевая победа для нас. Проигрывая 1-3 в серии, совершить такой камбэк — нечто особенное. То, как нас поддерживали болельщики, — это потрясающе, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в четвертьфинале плей-офф КХЛ обыграл «Спартак» в серии из семи матчей.