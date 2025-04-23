Шелдон Ремпал объяснил, почему обе серии «Салавата» в плей-офф ушли в седьмой матч
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал объяснил, почему обе серии уфимского клуба в плей-офф ушли в седьмой матч. В первом раунде Кубка Гагарина «Салват Юлаев» в семи матчах обыграл новосибирскую «Сибирь». Во втором раунде уфимцы в решающем седьмом матче обыграли «Спартак».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
— Вторая серия подряд уходит в седьмой матч. Почему так происходит?
— Просто так получается. У соперников хорошие команды, и они тоже будут выигрывать. Самое важное — то, кто сможет добиться четырёх побед, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».
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