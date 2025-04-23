Шелдон Ремпал объяснил, почему обе серии «Салавата» в плей-офф ушли в седьмой матч

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал объяснил, почему обе серии уфимского клуба в плей-офф ушли в седьмой матч. В первом раунде Кубка Гагарина «Салват Юлаев» в семи матчах обыграл новосибирскую «Сибирь». Во втором раунде уфимцы в решающем седьмом матче обыграли «Спартак».

— Вторая серия подряд уходит в седьмой матч. Почему так происходит?

— Просто так получается. У соперников хорошие команды, и они тоже будут выигрывать. Самое важное — то, кто сможет добиться четырёх побед, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».