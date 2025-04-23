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Стали известны все пары 1/2 финала Кубка Гагарина

Стали известны все пары 1/2 финала Кубка Гагарина
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После победы ярославского «Локомотива» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги над «Авангардом» (3:2 2ОТ) определились все пары 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Локомотив» – «Салават Юлаев». Серия стартует 27 апреля в Ярославле. Потенциальный седьмой матч серии состоится 9 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье
Локомотив
Ярославль
Нет данных
Салават Юлаев
Уфа

«Трактор» — «Динамо» Москва. Серия стартует 28 апреля в Челябинске. Потенциальный седьмой матч серии состоится 10 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальная серия Кубка Гагарина — 2025 стартует 13 мая 2025 года.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии прошлого сезона магнитогорцы обыграли ярославский «Локомотив» в серии из четырёх матчей.

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