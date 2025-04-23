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Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн дебютирует в текущем сезоне во 2-м матче серии с «Кингз»

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн дебютирует в текущем сезоне во 2-м матче серии с «Кингз»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн примет участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Это будет дебютный матч для канадского форварда в текущем сезоне. Встреча состоится в ночь на 24 апреля на площадке «Кингз» и начнётся в 5:00 мск. Текущий счёт в серии — 1:0 в пользу «Лос-Анджелеса».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сентябре прошлого года Кейн успешно перенёс операцию на брюшной полости, он не играл с начала текущего сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне 33-летний игрок забил 24 гола и отдал 20 результативных передач в 77 играх регулярного сезона, а затем забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах Кубка Стэнли.

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