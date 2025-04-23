Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн дебютирует в текущем сезоне во 2-м матче серии с «Кингз»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн примет участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Это будет дебютный матч для канадского форварда в текущем сезоне. Встреча состоится в ночь на 24 апреля на площадке «Кингз» и начнётся в 5:00 мск. Текущий счёт в серии — 1:0 в пользу «Лос-Анджелеса».

В сентябре прошлого года Кейн успешно перенёс операцию на брюшной полости, он не играл с начала текущего сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне 33-летний игрок забил 24 гола и отдал 20 результативных передач в 77 играх регулярного сезона, а затем забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах Кубка Стэнли.