Видео победного гола «Локомотива» во втором овертайме 7-го матча серии с «Авангардом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой ярославского клуба со счётом 3:2 во втором овертайме. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Во втором овертайме на 87-й минуте матча победу ярославскому клубу принёс Байрон Фрейз, от чьего конька срикошетил бросок нападающего Александра Полунина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Серия начнётся 27 апреля.