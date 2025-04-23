«Невероятный хоккей! Супер плей-офф!» Генич — о матчах 1/4 финала Кубка Гагарина
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Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями от седьмого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». На данный момент в решающем матче серии идёт овертайм при счёте 2:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5) 2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5) 2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5) 2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5) 3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)
«Невероятный хоккей! Супер плей-офф! Что в Уфе, что сейчас в Ярославле! Даже забыл, что сегодня футбол», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Ранее в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Спартак» со счётом 3:2. На данный момент определились три участника 1/2 финала Кубка Гагарина. Ими стали «Салават Юлаев», «Трактор» и московское «Динамо».
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