«Невероятный хоккей! Супер плей-офф!» Генич — о матчах 1/4 финала Кубка Гагарина

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями от седьмого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». На данный момент в решающем матче серии идёт овертайм при счёте 2:2.

«Невероятный хоккей! Супер плей-офф! Что в Уфе, что сейчас в Ярославле! Даже забыл, что сегодня футбол», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Спартак» со счётом 3:2. На данный момент определились три участника 1/2 финала Кубка Гагарина. Ими стали «Салават Юлаев», «Трактор» и московское «Динамо».