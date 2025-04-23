Канадский форвард «Салавата»: серия со «Спартаком» лучшая в моей карьере? Да, определённо

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал назвал серию 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» лучшей в своей карьере. Уфимский клуб одержал волевую победу, уступая по ходу серии со счётом 1-3.

— Это лучшая серия в вашей карьере?

— Да, определённо. Знаете, просто тот факт, что, проигрывая 1-3 в серии, мы совершили камбэк, — это особенный момент. Вырвать победу на льду соперника, вернуться домой и завершить серию здесь. Это была тяжёлая, упорная серия, у них хорошая команда. Хорошая победа, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в четвертьфинале плей-офф КХЛ обыграл «Спартак» в серии из семи матчей.