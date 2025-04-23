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«Вся республика заслужила эту победу!» Защитник «Салавата» — о проходе в полуфинал КГ

«Вся республика заслужила эту победу!» Защитник «Салавата» — о проходе в полуфинал КГ
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал выход в полуфинал Кубка Гагарина. Игрок обороны отметился победным голом в седьмом матче серии 1/4 финала со «Спартаком» (3:2). Василевский также забросил победную шайбу в овертайме шестого матча серии в Москве.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

«Эмоций нет! Всё скажу вам завтра! Могу одно сказать сейчас: вся республика заслужила эту победу! Я горд быть воспитанником «Салавата Юлаева» и играть за эту команду», — написал Василевский в своём телеграм-канале.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

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