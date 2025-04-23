«Вся республика заслужила эту победу!» Защитник «Салавата» — о проходе в полуфинал КГ

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал выход в полуфинал Кубка Гагарина. Игрок обороны отметился победным голом в седьмом матче серии 1/4 финала со «Спартаком» (3:2). Василевский также забросил победную шайбу в овертайме шестого матча серии в Москве.

«Эмоций нет! Всё скажу вам завтра! Могу одно сказать сейчас: вся республика заслужила эту победу! Я горд быть воспитанником «Салавата Юлаева» и играть за эту команду», — написал Василевский в своём телеграм-канале.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».