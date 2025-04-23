Второй раунд текущего плей-офф КХЛ стал рекордным по нескольким показателям

Второй раунд текущего плей-офф КХЛ стал рекордным по нескольким показателям, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Во втором раунде состоялось рекордное количество матчей — 25 из 28 возможных (предыдущий рекорд 24 в 2011 году). Также во втором раунде Кубка Гагарина текущего сезона было заброшено 140 шайб, что является новым рекордом КХЛ (ранее 129 шайб в 2011 году). Установлен рекорд по средней результативности матчей в 5,6 шайбы в среднем за игру (5,38 в 2011 году).

За два раунда текущего плей-офф было заброшено 403 шайбы, что является новым рекордом КХЛ. В шестой раз команды забросили более 400 шайб за весь плей-офф. (Рекорд — 460 шайб в 2011 году).

713 653 зрителя – рекорд посещаемости за два раунда. В третий раз общая посещаемость всего розыгрыша Кубка Гагарина превысила 700 тыс. зрителей. (Рекорд — 751 703 зрителя в 2024 году).