Рекордсмен НХЛ по силовым приёмам Кэл Клаттербак объявил о завершении карьеры

Рекордсмен НХЛ по силовым приёмам (4029) нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак объявил о завершении карьеры.

«Спустя 17 лет пришло время повесить коньки на гвоздь. Я безмерно благодарен каждому товарищу по команде, тренеру, болельщику и каждому моменту на этом пути. Хоккей дал мне всё — цель, братство и воспоминания на всю жизнь», — написал Клаттербак в соцсети.

37-летний форвард провёл 16 сезонов в НХЛ в составе «Миннесоты Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс». Он набрал 293 очка (143 гола, 150 передач) в 1064 играх регулярного сезона и 20 очков (12 голов, 8 передач) в 81 игре Кубка Стэнли. Он был выбран «Миннесотой» в третьем раунде драфта НХЛ 2006 года под общим 72-м номером.