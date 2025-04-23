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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом» (3-4). В решающем седьмом матче серии омская команда уступила во втором овертайме со счётом 2:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

«До начала серии мы сказали всем, что ждём седьмого матча. Думал, что увидим три овертайма, одного не хватило, на один оказалось меньше. Мы не могли ждать большего от игроков, выложились по полной. Когда я пришёл, команда была очень далека от той, что есть сейчас. Первое, что нам нужно было сделать – попасть в плей-офф. Игроки проделали огромную работу, чтобы попасть сюда», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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