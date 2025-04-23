Ги Буше: серия с «Металлургом» многое забрала. Некоторые в «Авангарде» играли с переломами

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что некоторые игроки омской команды играли с переломами после тяжёлой серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Серия с «Металлургом» очень многое у нас забрала. Если бы вы знали, сколько у нас было травм. Некоторые ребята с растяжениями, некоторые играли с переломами. Некоторые не могли стоять без боли, некоторые не могли сидеть. Но все выходили и бились.

Если бы мы выиграли сегодня, не знаю, как долго бы мы ещё продержались. Работать с нашими ребятами – одно удовольствие, это замечательные люди, игроки с характером. Мы вернулись с 1-3 в серии и 2:0 сегодня. Нам не хватило реализации, сопернику хватило», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.