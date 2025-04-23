Ги Буше: серия с «Металлургом» многое забрала. Некоторые в «Авангарде» играли с переломами
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что некоторые игроки омской команды играли с переломами после тяжёлой серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5) 2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5) 2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5) 2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5) 3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)
«Серия с «Металлургом» очень многое у нас забрала. Если бы вы знали, сколько у нас было травм. Некоторые ребята с растяжениями, некоторые играли с переломами. Некоторые не могли стоять без боли, некоторые не могли сидеть. Но все выходили и бились.
Если бы мы выиграли сегодня, не знаю, как долго бы мы ещё продержались. Работать с нашими ребятами – одно удовольствие, это замечательные люди, игроки с характером. Мы вернулись с 1-3 в серии и 2:0 сегодня. Нам не хватило реализации, сопернику хватило», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
00:09
-
00:06
- 23 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:53
-
23:47
-
23:38
-
23:29
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:46
-
22:39
-
22:17
-
22:05
-
22:03
-
21:53
-
21:36
-
21:23
-
21:20
-
21:18
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:53