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Ги Буше: серия с «Металлургом» многое забрала. Некоторые в «Авангарде» играли с переломами

Ги Буше: серия с «Металлургом» многое забрала. Некоторые в «Авангарде» играли с переломами
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что некоторые игроки омской команды играли с переломами после тяжёлой серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

«Серия с «Металлургом» очень многое у нас забрала. Если бы вы знали, сколько у нас было травм. Некоторые ребята с растяжениями, некоторые играли с переломами. Некоторые не могли стоять без боли, некоторые не могли сидеть. Но все выходили и бились.

Если бы мы выиграли сегодня, не знаю, как долго бы мы ещё продержались. Работать с нашими ребятами – одно удовольствие, это замечательные люди, игроки с характером. Мы вернулись с 1-3 в серии и 2:0 сегодня. Нам не хватило реализации, сопернику хватило», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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