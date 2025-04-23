Ги Буше: «Авангард» достойно противостоял хоккейной машине, это заслуживает уважения
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал «Локомотив» хоккейной машиной и назвал достойным сопротивление омской команды в серии с ярославцами. «Авангард» в решающем седьмом матче серии уступил «Локомотиву» во втором овертайме со счётом 2:3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5) 2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5) 2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5) 2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5) 3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)
«Локомотив» – хоккейная машина. Они здорово натренированы, у них классный подбор игроков. Эта команда строится на протяжении четырёх лет. То, что мы достойно противостояли этой команде, заслуживает уважения. Горжусь нашими парнями, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, Буше возглавил «Авангард» по ходу текущего сезона и вывел омский клуб в плей-офф.
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