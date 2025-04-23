Ги Буше: «Авангард» достойно противостоял хоккейной машине, это заслуживает уважения

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал «Локомотив» хоккейной машиной и назвал достойным сопротивление омской команды в серии с ярославцами. «Авангард» в решающем седьмом матче серии уступил «Локомотиву» во втором овертайме со счётом 2:3.

«Локомотив» – хоккейная машина. Они здорово натренированы, у них классный подбор игроков. Эта команда строится на протяжении четырёх лет. То, что мы достойно противостояли этой команде, заслуживает уважения. Горжусь нашими парнями, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Буше возглавил «Авангард» по ходу текущего сезона и вывел омский клуб в плей-офф.