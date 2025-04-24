Ги Буше: игроки «Авангарда» в серии с «Локомотивом» не сдавались. С этим пойдём в будущее

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил своих хоккеистов после проигранной серии «Локомотиву» (3-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

– Как перестраивали игру перед третьим периодом?

– Нам было необходимо отыгрываться. Мы внесли некоторые коррективы, но я не буду их озвучивать. У наших игроков много характера. Это их заслуга, а не моя стратегия. Я люблю адаптироваться к обстоятельствам. Для меня матчи похожи на игру в шахматы. В этом интерес и азарт. Наши ребята боролись и проявляли желание. Мы выработали правильные отношение к работе и дисциплину. Это дало нам шанс противостоять на равных команде, которая на бумаге гораздо сильнее нашей. Командная игра – то, чего придерживались ребята. Невозможно просить большего от них. Они не сдаются, с этим мы будем идти в будущее.

– Не было ли желания вернуться к игре в четыре звена в овертайме?

– Было. Но мы играли не дома. Тренер «Локомотива» ставил против них своё первое звено, так пришёл первый гол. В этом сложность игры на выезде, нет возможности накладывать звенья. Мы не хотели ставить ребят против первого звена «Локомотива». Их второе и третье звено тоже похожи на первое. Решили, что будем использовать тех парней, которые приносили пользу на протяжении всего сезона, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.