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Ги Буше: игроки «Авангарда» в серии с «Локомотивом» не сдавались. С этим пойдём в будущее

Ги Буше: игроки «Авангарда» в серии с «Локомотивом» не сдавались. С этим пойдём в будущее
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил своих хоккеистов после проигранной серии «Локомотиву» (3-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

– Как перестраивали игру перед третьим периодом?
– Нам было необходимо отыгрываться. Мы внесли некоторые коррективы, но я не буду их озвучивать. У наших игроков много характера. Это их заслуга, а не моя стратегия. Я люблю адаптироваться к обстоятельствам. Для меня матчи похожи на игру в шахматы. В этом интерес и азарт. Наши ребята боролись и проявляли желание. Мы выработали правильные отношение к работе и дисциплину. Это дало нам шанс противостоять на равных команде, которая на бумаге гораздо сильнее нашей. Командная игра – то, чего придерживались ребята. Невозможно просить большего от них. Они не сдаются, с этим мы будем идти в будущее.

– Не было ли желания вернуться к игре в четыре звена в овертайме?
– Было. Но мы играли не дома. Тренер «Локомотива» ставил против них своё первое звено, так пришёл первый гол. В этом сложность игры на выезде, нет возможности накладывать звенья. Мы не хотели ставить ребят против первого звена «Локомотива». Их второе и третье звено тоже похожи на первое. Решили, что будем использовать тех парней, которые приносили пользу на протяжении всего сезона, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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