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Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал победу в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал победу в серии с «Авангардом»
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Игорь Никитин, выполняющий роль главного тренера ярославского «Локомотива», оценил победу в серии с омским «Авангардом» (4-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

«Хочу поблагодарить соперника. Очередной триллер с Омском получился. Тренерский штаб за короткое время сделал очень большую работу. Очень приятно обыграть такую команду. Болельщикам спасибо за сумасшедшую поддержку. Важно, что парни после такого третьего периода смогли не просто проявить характер, а вернуться другой командой. Времени восстановиться не так много», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». В другой паре встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

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