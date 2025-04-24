Главный тренер «Локомотива» Никитин: Паника завтра прооперируют. Цена победы всегда высока

Игорь Никитин, являющийся главным тренером ярославского «Локомотива», высказался о состоянии словацкого нападающего Рихарда Паника. Форвард провёл на льду в седьмом матче серии с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина чуть больше семи минут.

– Что с Паником?

– Завтра прооперируют его. К сожалению, он вне игры. Хоккей.

– Есть ли последствия, кроме Паника?

– В плей-офф порядка 40 пакетов со льдом уходит. Цена победы всегда высока, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Локомотив» в полуфинале турнира встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», серия начнётся в Ярославле 27 апреля.