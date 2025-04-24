Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Никитин: Паника завтра прооперируют. Цена победы всегда высока

Главный тренер «Локомотива» Никитин: Паника завтра прооперируют. Цена победы всегда высока
Комментарии

Игорь Никитин, являющийся главным тренером ярославского «Локомотива», высказался о состоянии словацкого нападающего Рихарда Паника. Форвард провёл на льду в седьмом матче серии с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина чуть больше семи минут.

– Что с Паником?
– Завтра прооперируют его. К сожалению, он вне игры. Хоккей.

– Есть ли последствия, кроме Паника?
– В плей-офф порядка 40 пакетов со льдом уходит. Цена победы всегда высока, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Локомотив» в полуфинале турнира встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», серия начнётся в Ярославле 27 апреля.

Материалы по теме
«Локомотив» снова наказал «Авангард» в седьмом матче! Серия с Уфой тоже будет огненной
«Локомотив» снова наказал «Авангард» в седьмом матче! Серия с Уфой тоже будет огненной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android