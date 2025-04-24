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Никитин — о камбэке «Авангарда» с 0:2: «Локомотив» решил удержать счёт, но так нельзя

Никитин — о камбэке «Авангарда» с 0:2: «Локомотив» решил удержать счёт, но так нельзя
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на упущенное преимущество своей команды по ходу седьмого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2, 3-4). Омичи отыгрались с 0:2, но всё же проиграли серию в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

– Что произошло в третьем периоде?
– Всё в голове. Если бы у нас не было сил, не смогли бы в овертайме так кататься. Можно говорить банальные слова, точки роста. Но пока сам не пройдёшь через это… Поэтому и говорят, что за одного битого семь небитых дают. Нас сегодня и поколотили хорошо. Парни молодчики, нашли в себе силы и веру в себя.

– Почему взяли тайм-аут? Почувствовали, что сейчас порвётся?
– Не просто почувствовал. Вижу, что ребята не слышат, о чём мы говорим. Просто решили удержать счёт, но так нельзя.

– Обсуждали, как пробить Серебрякова сегодня?
– Не только сегодня, но и с первой игры. Вчера разбирали, чтобы успокоились ребята. Команда у Омска преобразилась за полгода. Ребята классную серию провели, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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