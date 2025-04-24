Никитин — о камбэке «Авангарда» с 0:2: «Локомотив» решил удержать счёт, но так нельзя

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на упущенное преимущество своей команды по ходу седьмого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2, 3-4). Омичи отыгрались с 0:2, но всё же проиграли серию в овертайме.

– Что произошло в третьем периоде?

– Всё в голове. Если бы у нас не было сил, не смогли бы в овертайме так кататься. Можно говорить банальные слова, точки роста. Но пока сам не пройдёшь через это… Поэтому и говорят, что за одного битого семь небитых дают. Нас сегодня и поколотили хорошо. Парни молодчики, нашли в себе силы и веру в себя.

– Почему взяли тайм-аут? Почувствовали, что сейчас порвётся?

– Не просто почувствовал. Вижу, что ребята не слышат, о чём мы говорим. Просто решили удержать счёт, но так нельзя.

– Обсуждали, как пробить Серебрякова сегодня?

– Не только сегодня, но и с первой игры. Вчера разбирали, чтобы успокоились ребята. Команда у Омска преобразилась за полгода. Ребята классную серию провели, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.