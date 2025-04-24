Никитин рассказал, когда радовался так же, как после седьмой игры «Локомотив» — «Авангард»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин признался, что радость, испытанную после выигрышной серии с «Авангардом» (4-3), он в последний раз испытывал в 2018 году.

Тогда Никитин, будучи главным тренером ЦСКА, вместе с командой прошёл СКА (4-2) в полуфинале Кубка Гагарина. В финале турнира его команда уступила «Ак Барсу» (1-4).

– Помните, когда так радовались?

– Была такая история. Но тогда не снимали так близко. Эмоции. Было, когда мы СКА обыграли. Свинка была, 10 человек больных – Капризов, Робинсон. Понимали, что следующую игру не вытянем, когда в овертайме выиграли.

– Что лучше – выиграть за четыре матча или за семь?

– На этот вопрос никто не ответит. Но за эту серию парни повзрослели. Только уважение за такой седьмой матч. На всё воля божья. Важно, как это оцениваешь и что берёшь с собой, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.