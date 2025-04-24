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Никитин рассказал, когда радовался так же, как после седьмой игры «Локомотив» — «Авангард»

Никитин рассказал, когда радовался так же, как после седьмой игры «Локомотив» — «Авангард»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин признался, что радость, испытанную после выигрышной серии с «Авангардом» (4-3), он в последний раз испытывал в 2018 году.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

Тогда Никитин, будучи главным тренером ЦСКА, вместе с командой прошёл СКА (4-2) в полуфинале Кубка Гагарина. В финале турнира его команда уступила «Ак Барсу» (1-4).

– Помните, когда так радовались?
– Была такая история. Но тогда не снимали так близко. Эмоции. Было, когда мы СКА обыграли. Свинка была, 10 человек больных – Капризов, Робинсон. Понимали, что следующую игру не вытянем, когда в овертайме выиграли.

– Что лучше – выиграть за четыре матча или за семь?
– На этот вопрос никто не ответит. Но за эту серию парни повзрослели. Только уважение за такой седьмой матч. На всё воля божья. Важно, как это оцениваешь и что берёшь с собой, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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