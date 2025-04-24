Тренер «Монреаля» рассказал, как нужно действовать против Овечкина

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи рассказал, как нужно действовать против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии плей-офф НХЛ.

«При игре пять на пять нужно постоянно помнить, когда Овечкин на льду. Не обязательно выигрывать смену против него, но нельзя много смен проигрывать, когда он на площадке. Нужно не давать ему касаний в атакующей зоне, нужно играть с ним плотно», — приводит Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом матче серии «Вашингтон» обыграл «Монреалю». В этой встрече Овечкин забил два гола и сделал результативную передачу. Второй матч серии между командами состоится 24 апреля.