Алексеев рассказал, что потерял три зуба в первом матче между «Вашингтоном» и «Монреалем»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев рассказал о своей травме, полученной в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2).

«Да, я потерял три зуба сверху и три снизу немного откололись. Они у меня дома, под моей подушкой.

Это плей-офф. Это весело, чувак. Это совсем другой настрой. Это просто здорово. Атмосфера отличная. Болельщики отлично поддерживают, так что это реально кайф», — приводит слова Алексеева Russian Machine Never Breaks.

Россиянин получил удар клюшкой по лицу в концовке третьего периода первого матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение. Алексеев вернулся на лёд в овертайме.