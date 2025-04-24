Алексеев рассказал, что потерял три зуба в первом матче между «Вашингтоном» и «Монреалем»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев рассказал о своей травме, полученной в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2).
«Да, я потерял три зуба сверху и три снизу немного откололись. Они у меня дома, под моей подушкой.
Это плей-офф. Это весело, чувак. Это совсем другой настрой. Это просто здорово. Атмосфера отличная. Болельщики отлично поддерживают, так что это реально кайф», — приводит слова Алексеева Russian Machine Never Breaks.
Россиянин получил удар клюшкой по лицу в концовке третьего периода первого матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение. Алексеев вернулся на лёд в овертайме.
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