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Алексеев рассказал, что потерял три зуба в первом матче между «Вашингтоном» и «Монреалем»

Алексеев рассказал, что потерял три зуба в первом матче между «Вашингтоном» и «Монреалем»
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев рассказал о своей травме, полученной в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

«Да, я потерял три зуба сверху и три снизу немного откололись. Они у меня дома, под моей подушкой.
Это плей-офф. Это весело, чувак. Это совсем другой настрой. Это просто здорово. Атмосфера отличная. Болельщики отлично поддерживают, так что это реально кайф», — приводит слова Алексеева Russian Machine Never Breaks.

Россиянин получил удар клюшкой по лицу в концовке третьего периода первого матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение. Алексеев вернулся на лёд в овертайме.

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