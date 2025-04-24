Бовиллье повторил достижение Гудаса пятилетней давности в составе «Вашингтона» в плей-офф
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16 1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47 2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба результативной передачей отметился Энтони Бовиллье.
Бовиллье стал вторым игроком за последние 10 лет, который набрал очки в каждом из своих двух первых матчей плей-офф за «Кэпиталз» после Радко Гудаса (2 матча в 2020 году), сообщает официальный сайт НХЛ.
Напомним, на данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Вашингтона». В первом матче столичный клуб обыграл «Монреаль» в овертайме со счётом 3:2.
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