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«Вашингтон» удвоил преимущество в серии с «Монреалем». Овечкин и Демидов не забили

Сегодня, утром 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл (дубль) и Дилан Строум. Российские игроки столичной команды Александр Овечкин и Александр Алексеев остались без очков.

Единственную шайбу у гостей забросил американский нападающий Кристиан Дворак. Российский новичок канадской команды Иван Демидов остался в этой встрече без голевых действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: