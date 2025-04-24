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Вашингтон Кэпиталз — Монреаль Канадиенс, результат матча 24 апреля 2025, счёт 3:1, второй матч первого раунда плей-офф НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в серии с «Монреалем». Овечкин и Демидов не забили
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Сегодня, утром 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл (дубль) и Дилан Строум. Российские игроки столичной команды Александр Овечкин и Александр Алексеев остались без очков.

Единственную шайбу у гостей забросил американский нападающий Кристиан Дворак. Российский новичок канадской команды Иван Демидов остался в этой встрече без голевых действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.

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