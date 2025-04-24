«Вашингтон» удвоил преимущество в серии с «Монреалем». Овечкин и Демидов не забили

Сегодня, утром 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл (дубль) и Дилан Строум. Российские игроки столичной команды Александр Овечкин и Александр Алексеев остались без очков.
Единственную шайбу у гостей забросил американский нападающий Кристиан Дворак. Российский новичок канадской команды Иван Демидов остался в этой встрече без голевых действий.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: