Логан Томпсон повторил редкое достижение среди голкиперов «Вашингтона»

Голкипер Логан Томпсон стал четвертым вратарём, выигравшим каждую из своих первых двух игр плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Ранее это делали только Пит Питерс (3 победы в 1986 году), Михал Нойвирт (2 победы в 2011 году) и Боб Мейсон (2 победы в 1987 году), сообщается на официальном сайте лиги.

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. В этой встрече Томпсон сделал 25 сейвов.

В первом матче столичный клуб обыграл «Монреаль» в овертайме со счётом 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.