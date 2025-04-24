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Логан Томпсон повторил редкое достижение среди голкиперов «Вашингтона»

Логан Томпсон повторил редкое достижение среди голкиперов «Вашингтона»
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Голкипер Логан Томпсон стал четвертым вратарём, выигравшим каждую из своих первых двух игр плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Ранее это делали только Пит Питерс (3 победы в 1986 году), Михал Нойвирт (2 победы в 2011 году) и Боб Мейсон (2 победы в 1987 году), сообщается на официальном сайте лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. В этой встрече Томпсон сделал 25 сейвов.

В первом матче столичный клуб обыграл «Монреаль» в овертайме со счётом 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.

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