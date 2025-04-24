Ландеског вернулся в НХЛ спустя 1000+ дней. Четвёртый результат для ветеранов лиги

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». В ходе первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.

Этот матч уже стал стал особенным моментом для всей организации «лавин», так как в нём принимает участие шведский форвард Габриэль Ландеског. Капитан «Колорадо» не выходил на лёд в матче НХЛ с июня 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. Из-за проблем со здоровьем шведский форвард не играл в лиге на протяжении 1032 дней.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний форвард «Эвеланш» установил четвёртый показатель за всю историю лиги по временному интервалу, который разделил матчи Ландескога в НХЛ. При этом в этой статистике учитываются исключительно те игроки, которые провели за карьеру в лиге свыше 700 матчей.

Рекорд принадлежит выступавшему за «Калгари Флэймз» Джиму Пеплински (1989 — 1995, 2000 дней). Второе место занимает Марио Лемье (1997 — 2000, 1341), топ-3 замыкает Уве Крупп (1998 — 2001, 1036). Следом расположился Ландеског (2022 — 2025, 1032). Пятёрку замкнул Петер Форсберг (2008 — 2011, 1018).