«Рейнджерс» продлили контракт с Крисом Друри. Клуб в этом году не вышел в плей-офф НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил новый контракт с президентом и генеральным менеджером команды Крисом Друри. Как сообщает пресс-служба организации, соглашение носит долгосрочный характер.

Напомним, что Друри занял свои должности в мае 2021 года, когда он стал 12-м президентом и 12-м генеральным менеджером в истории клуба. За это время «Рейнджерс» дважды добирались до финала Восточной конференции НХЛ (2022, 2024) и ещё раз вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли после первого раунда (2023). Однако в нынешнем сезоне «Парни с Бродвея» не смогли попасть в плей-офф, заняв лишь 11-е место в своей конференции.

После провала в регулярки клуб из Нью-Йорка отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта. На данный момент место тренера в «Рейнджерс» остаётся вакантным.