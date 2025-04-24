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Иван Демидов не набрал очков во втором подряд матче в серии с «Вашингтоном»

Иван Демидов не набрал очков во втором подряд матче в серии с «Вашингтоном»
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Сегодня, 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов остался без набранных баллов в этом матче, проведя на льду 12:50 (0:51 – в большинстве). Кроме этого, он ни разу не бросил по воротам и выполнил один силовой приём.

В первом матче серии Демидов также не набрал очков и ни разу не бросил по воротам за 11:57 игрового времени, завершив встречу с полезностью «-2». Он был на льду и в тот момент, когда капитан хозяев Александр Овечкин забросил решающую шайбу в овертайме. Сегодня россиянин заработал нейтральный показатель полезности.

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