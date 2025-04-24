Александр Овечкин вышел на 93-е место в НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков

Сегодня, 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

В этой встрече принял участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 153-й в плей-офф НХЛ. Капитан «столичной» команды вышел на 93-е место в НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков.

Сегодня российский форвард сравнялся по этому показателю с Джимми и Горди Робертсами, которые завершили свои карьеры в лиге на отметке в 153 сыгранных кубковых матча. Ближайшим ориентиром для россиянина теперь является показатель Джона Леклера и Джереми Рёника (по 154 матча).