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Александр Овечкин вышел на 93-е место в НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков

Александр Овечкин вышел на 93-е место в НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков
Александр Овечкин
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Сегодня, 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

В этой встрече принял участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 153-й в плей-офф НХЛ. Капитан «столичной» команды вышел на 93-е место в НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков.

Сегодня российский форвард сравнялся по этому показателю с Джимми и Горди Робертсами, которые завершили свои карьеры в лиге на отметке в 153 сыгранных кубковых матча. Ближайшим ориентиром для россиянина теперь является показатель Джона Леклера и Джереми Рёника (по 154 матча).

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