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Ничушкин стал седьмым россиянином в НХЛ, который смог забить гол в плей-офф в этом сезоне

Ничушкин стал седьмым россиянином в НХЛ, который смог забить гол в плей-офф в этом сезоне
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Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил первую шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне в матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» и стал седьмым россиянином, которому это удалось.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
1 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09     1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)    

Помимо Ничушкина, в плей-офф этого сезона забили уже шесть российских хоккеистов: капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, Евгений Дадонов из «Далласа», нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко, Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» и форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0.

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