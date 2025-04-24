Ничушкин стал седьмым россиянином в НХЛ, который смог забить гол в плей-офф в этом сезоне

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил первую шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне в матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» и стал седьмым россиянином, которому это удалось.

Помимо Ничушкина, в плей-офф этого сезона забили уже шесть российских хоккеистов: капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, Евгений Дадонов из «Далласа», нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко, Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» и форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев.

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На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0.