Ничушкин обманул всю оборону «Далласа» и забил свой первый гол в текущем плей-офф. Видео

В эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». После двух игр в серии ничья 1-1.

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На девятой минуте встречи счёт открыл российский нападающий Валерий Ничушкин, который сделал круг с шайбой по зоне соперника и вышел к воротам один на один с вратарём, обманув всю оборону «Старз». В этот момент команды играли в формате 4x4.

В текущем сезоне это первый гол Ничушкина в плей-офф, за карьеру на его счету 24 шайбы и 12 ассистов в неполных 75 матчах Кубка Стэнли.