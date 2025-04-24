Ничушкин обманул всю оборону «Далласа» и забил свой первый гол в текущем плей-офф. Видео
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В эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». После двух игр в серии ничья 1-1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
1 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09 1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На девятой минуте встречи счёт открыл российский нападающий Валерий Ничушкин, который сделал круг с шайбой по зоне соперника и вышел к воротам один на один с вратарём, обманув всю оборону «Старз». В этот момент команды играли в формате 4x4.
В текущем сезоне это первый гол Ничушкина в плей-офф, за карьеру на его счету 24 шайбы и 12 ассистов в неполных 75 матчах Кубка Стэнли.
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