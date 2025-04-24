Ничушкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди российских игроков

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». После завершения второго периода хозяева ведут со счётом 1:0.

Счёт в матче ещё в первом периоде открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. Эта заброшенная шайба стала для форварда «лавин» 24-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди российских игроков.

Сегодня Валерий сравнялся по этому показателю с выступавшим на позиции защитника Сергеем Зубовым. При этом Ничушкин сегодня играет свой 75-й матч в плей-офф североамериканской лиги, а Зубов провёл 164 кубковые встречи.

Ближайшей целью для Валерия теперь является показатель Валерия Каменского (25), а национальный рекорд по голам в плей-офф НХЛ принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (74).