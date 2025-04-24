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Ничушкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди российских игроков

Ничушкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди российских игроков
Валерий Ничушкин
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В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». После завершения второго периода хозяева ведут со счётом 1:0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
1 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09     1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)    

Счёт в матче ещё в первом периоде открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. Эта заброшенная шайба стала для форварда «лавин» 24-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди российских игроков.

Сегодня Валерий сравнялся по этому показателю с выступавшим на позиции защитника Сергеем Зубовым. При этом Ничушкин сегодня играет свой 75-й матч в плей-офф североамериканской лиги, а Зубов провёл 164 кубковые встречи.

Ближайшей целью для Валерия теперь является показатель Валерия Каменского (25), а национальный рекорд по голам в плей-офф НХЛ принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (74).

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