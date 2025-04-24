Сумасшедший сейв вратаря «Вашингтона» Томпсона после броска в пустой угол ворот

Канадский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон совершил невероятное спасение во втором матче серии с «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.

На восьмой минуте третьего периода финский форвард «Монреаля» Йоэль Армиа сделал передачу своему одноклубнику — канадскому нападающему Джейку Эвансу, который бросал в пустой угол ворот. В этот момент голкипер «Вашингтона», растянувшись в полушпагате, еле достал до шайбы, отскочившей в сторону линии ворот после удара о штангу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, благодаря этой победе «Вашингтон» удвоил своё преимущество в серии 1/8 финала Кубка Стэнли.