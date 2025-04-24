Сумасшедший сейв вратаря «Вашингтона» Томпсона после броска в пустой угол ворот
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Канадский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон совершил невероятное спасение во втором матче серии с «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16 1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47 2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47 3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58
На восьмой минуте третьего периода финский форвард «Монреаля» Йоэль Армиа сделал передачу своему одноклубнику — канадскому нападающему Джейку Эвансу, который бросал в пустой угол ворот. В этот момент голкипер «Вашингтона», растянувшись в полушпагате, еле достал до шайбы, отскочившей в сторону линии ворот после удара о штангу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, благодаря этой победе «Вашингтон» удвоил своё преимущество в серии 1/8 финала Кубка Стэнли.
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