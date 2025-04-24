Кузьменко реализовал большинство, сумев забить во втором подряд матче в ворота «Эдмонтона»

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз», После завершения второго периода хозяева впереди — 3:1.
Автором третьей шайбы «королей» в матче стал Андрей Кузьменко. Российский форвард реализовал большинство, сумев с пятака переправить шайбу в ворота Стюарта Скиннера. В ходе розыгрыша большинства словенский форвард Анже Копитар выполнил передачу на Адриана Кемпе, шведский нападающий произвёл мощный бросок и угодил в лицевой борт, рикошетом от которого шайба и выскочила на пятак, где находился Кузьменко.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Кузьменко этот гол стал уже вторым в серии. Ранее российский нападающий также отличился и в первом матче противостояния. Всего же на его счету 4 (2+2) очка в двух матчах.
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