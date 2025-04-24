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Кузьменко реализовал большинство, сумев забить во втором подряд матче в ворота «Эдмонтона»

Кузьменко реализовал большинство, сумев забить во втором подряд матче в ворота «Эдмонтона»
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Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз», После завершения второго периода хозяева впереди — 3:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp)     2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14     3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp)     3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54     3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05     4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46    

Автором третьей шайбы «королей» в матче стал Андрей Кузьменко. Российский форвард реализовал большинство, сумев с пятака переправить шайбу в ворота Стюарта Скиннера. В ходе розыгрыша большинства словенский форвард Анже Копитар выполнил передачу на Адриана Кемпе, шведский нападающий произвёл мощный бросок и угодил в лицевой борт, рикошетом от которого шайба и выскочила на пятак, где находился Кузьменко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кузьменко этот гол стал уже вторым в серии. Ранее российский нападающий также отличился и в первом матче противостояния. Всего же на его счету 4 (2+2) очка в двух матчах.

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