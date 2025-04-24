«Вашингтон» победил «Монреаль» в КС, «Интер» вылетел из Кубка Италии. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу в 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» и повёл в серии со счётом 2-0, дубль форварда «Милана» Луки Йовича помог разгромить «Интер» и выйти в финал, ярославский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в серии из семи матчей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» удвоил преимущество в серии с «Монреалем». Овечкин и Демидов не забили.
- «Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии, Йович оформил дубль.
- «Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме 7-го матча и вышел в 1/2 финала КГ.
- «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА, у Карри 20 очков.
- «Реал» с минимальным счётом обыграл «Хетафе» в матче 33-го тура Ла Лиги.
- ЦСКА с огромным отрывом обыграл «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги.
- Стали известны все пары 1/2 финала Кубка Гагарина.
- «Ювентус» проиграл «Парме» в матче чемпионата Италии.
- «Кливленд» вновь обыграл «Майами» в плей-офф НБА, несмотря на 33 очка Тайлера Хирроу.
- «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ.
- «Даллас» победил в матче с «Колорадо» и впервые повёл в серии. У Ничушкина — гол.
- ABC: Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса в лёгком весе.
- Названа сумма компенсации, которую «Реал» должен заплатить за возможное назначение Алонсо.
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