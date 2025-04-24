«Вашингтон» победил «Монреаль» в КС, «Интер» вылетел из Кубка Италии. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу в 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» и повёл в серии со счётом 2-0, дубль форварда «Милана» Луки Йовича помог разгромить «Интер» и выйти в финал, ярославский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в серии из семи матчей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».