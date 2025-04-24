Джейми Бенн вышел на четвёртое место в истории франшизы «Далласа» по голам в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

Счёт в матче ещё в первом периоде открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. Но в середине третьего периода гости отыгрались усилиями своего капитана Джейми Бенна, который реализовал большинство.

Благодаря этой заброшенной шайбе 35-летний Бенн вышел на четвёртое место в истории франшизы «Далласа» (с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз») по голам в плей-офф. В активе проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Старз» Джейми стало 28 точных бросков в розыгрышах Кубка Стэнли, в результате чего он сравнялся с Нилом Бротеном и Дино Сисарелли.

Клубный рекорд принадлежит Майку Модано (58), второе место занимает Стив Пэйн (35). топ-3 замыкает Брайан Беллоуз (34).