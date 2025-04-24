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Джейми Бенн вышел на четвёртое место в истории франшизы «Далласа» по голам в плей-офф НХЛ

Джейми Бенн вышел на четвёртое место в истории франшизы «Далласа» по голам в плей-офф НХЛ
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В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Овертайм
1 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09     1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)    

Счёт в матче ещё в первом периоде открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. Но в середине третьего периода гости отыгрались усилиями своего капитана Джейми Бенна, который реализовал большинство.

Благодаря этой заброшенной шайбе 35-летний Бенн вышел на четвёртое место в истории франшизы «Далласа» (с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз») по голам в плей-офф. В активе проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Старз» Джейми стало 28 точных бросков в розыгрышах Кубка Стэнли, в результате чего он сравнялся с Нилом Бротеном и Дино Сисарелли.

Клубный рекорд принадлежит Майку Модано (58), второе место занимает Стив Пэйн (35). топ-3 замыкает Брайан Беллоуз (34).

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